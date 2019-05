Moria vs. Fardin y Actrices: "No hagan marketing del dolor"

Tras la movilización del martes de los sectores que buscan la aprobación del Congreso de una Ley a favor del Aborto legal, seguro y gratuito, Casán se volvió a despachar en contra del colectivo de Actrices Argentinas presentes en la marcha, apuntando en especial a Thelma Fardin a quien le recomendó: "Traten de no marketinear con el dolor".

Sucede que Fardin se solidarizó con Romina Manguel, quien tuvo un fuerte cruce con Moria tras pasar el domingo pasado por el ciclo Debo Decir (América). Y ayer Moria dijo: "Soy hermafrodita, por lo tanto no soy mujer; el telón en mi vida ha funcionado para hacer streaptease del alma y desde mucho antes de eso practico la verdad, no veo un arte en el NO CALLAR, menos usando una pantalla y abusando de ella para contar desde abusos hasta marketinear libros con ayuda de supuesta sororidad de filósofos y de mediocres periodistas, porque mientras buenos periodistas van siempre al hueso con ellos y con los demás, los mediocres se autocensuran haciendo decir a sus colegas lo que no dicen ellos".

ADEMÁS:

El lunes pasado, Fardín tras el programa de Luis Novaresio tuiteó: "Hay mujeres que funcionan como el telón perfecto para encubrir las peores expresiones del machismo. Pero es necesario contemplar que hay carreras y personalidades formadas bajo esa mirada machista a la que estábamos acostumbradas". De allí la respuesta de Moria.

En clara referencia también del libro que acaba de lanzar Fardín, El Arte de No Callar", Moria remató: "No hay que comprar lo que se vende, mucho menos sentirse un adalid de algo que te hacen creer. A los que no pueden encontrar trabajo de lo que les guste, traten de no marketinear más el dolor, porque a nadie le va a interesar mucho lo nuevo sino seguir morboseando lo viejo".

El colectivo de Actrices Argentinas también fue el blanco de Moria por impulsar, apoyar y defender a Thelma Fardín en su denuncia judicial contra Juan Darthés por "violación" en la gira teatral de Patito Feo por Nicaragua en 2009: "Me voy a comprar un libro antes de que se convierta en best seller, mientras tanto releo El Arte de Amar, de Erich Fromm", ironizó.

Todo empezó el domingo pasado cuando Romina Manguel, panelista de Animales Sueltos (América) fue interrumpida por Moria cuando quiso contar una situación de acoso: "Si no querés meterte en algo, sabrás que estás expuesta a las redes sociales. El acto fallido que quisiste cometer ahí fue una guachada tuya, no fue ningún acto fallido" y aludió que el hombre en cuestión, de quien Manguel se reserva el nombre (sería un alto funcionario de la actual gestión), era su pareja. Veremos si mañana le responden a Moria.