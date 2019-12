"Con gran tristeza debemos anunciar que uno de nuestros más queridos artistas ha fallecido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre", decía el escrito elaborado por Dimberg. La cantante que conformaba Roxette junto a Per Gessle, sufría un tumor cerebral, diagnosticado en 2002.

Roxette - The Look

Roxette, la banda que Fredriksson montó junto a Per Gessle, ha sido la de más éxito del pop sueco después de ABBA. En su carrera cuenta con más de 75 millones de discos vendidos.

Per Gessle: "Para componer canciones se debe mantener la capacidad de ser simple"

Gessle también escribió un comunicado lamentando el adiós de Marie:

“El tiempo pasa muy rápido. Parece que hace poco cuando Marie y yo nos sentamos en mi pequeño apartamento en Halmstad y compartimos sueños. ¡Y qué fantástico sueño tenemos para compartir! Gracias Marie, gracias por TODO. Eras una música verdaderamente única, una cantante en un nivel que casi nunca volveremos a experimentar. Pintaste mis canciones en blanco y negro con los colores más hermosos. Fuiste una amiga maravillosa por más de cuarenta años. Estoy orgulloso, honrado y feliz de haber compartido tanto de tu tiempo, tu talento, tu calidez, generosidad y humor. Todo mi amor por ti y tu familia. Las cosas nunca serán lo mismo".

Roxette - It Must Have Been Love