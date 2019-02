Pero su fama no se centra solamente en las generaciones sub-40; también los Millennials y Centennials conocen sus temas, marcados por las influencias de las nuevas tecnologías mediante las cuales la música dejó de consumirse en sus formatos físicos clásicos (discos, casettes, CDs) para darle paso a lo digital.

Marie Fredriksson fue la voz femenina que le dio vida a las canciones de Roxette, pero fue Per Gessle- también cantante y compositor- desde su pluma, el creador de estas memorables letras.

Él, un eterno enamorado de la música, alternó su carrera con Roxette con su camino en solitario, el cual años más tarde consolidó ante los problemas de salud que afectaron a su compañera de escenarios.

Tras publicar más de diez discos con Roxette (sin incluir las recopilaciones) y varios como solista, entre los que se destacan “The World According To Gessle” y “Small Town Talk”, el compositor, que acaba de cumplir 60 años en enero, se embarcó en un nuevo proyecto, al que bautizó como Mono Mind y para el cual apostó por un sonido totalmente nuevo.

-Per, ¿cómo comenzó este nuevo proyecto musical?

Mono Mind empezó conmigo aburriéndome en el estudio. Traté de encontrar nuevos sonidos para mi voz. ¡Estaba cansado de mis habilidades algo limitadas! (agregó entre risas). Después de semanas de callejones sin salida, con Christoffer Lundquist finalmente creamos un sonido que era realmente interesante. No utilizamos ningún vocoder (codificador de voz) o similar, creamos el sonido dejándome cantar en "octavas equivocadas" y "teclas equivocadas". Luego jugueteamos con él en la computadora, ampliando o acortando las vocales y las consonantes. Cada vocalista tarda unos dos días en "crear". Todo es hecho a mano.

-¿Y cuál fue el resultado que obtuviste?

El resultado fue un sonido como nunca antes había escuchado. La mayoría de las veces no pude reconocer mi voz, lo que me hizo sentir muy bien. Luego agregué este sonido vocal a las canciones que escribí y las produje de una manera ligeramente diferente de lo que normalmente hago. Un poco más orientado al groove, pero sin perder mi estilo de escritura. Casi todo se hizo en la computadora.

Mono Mind, "LaLaLove"

-¿Cuál fue la primer canción que escribiste exclusivamente para Mono Mind?

“In Control”. Aún es una de mis favoritas.

-¿Qué planes tenés para el futuro de este nuevo proyecto?

Mono Mind es una banda falsa orientada en la tradición pop clásica, usando personajes animados con nombres divertidos y personalidades interesantes. Creé su historia algo histérica y estaré a cargo de su futuro. ¡Qué hermoso! Se ha convertido en una herramienta para probar diferentes ideas con diferentes colaboradores. La mayoría de las canciones se han grabado en diferentes versiones y se han remezclado con frecuencia. Es muy emocionante para mí y espero continuar con Mono Mind durante muchos años. Tengo muchos planes, como siempre, y la posibilidad de realizar shows en vivo está sobre la mesa.

-¿Existe la posibilidad de que te presentes en vivo en Argentina?

Me encantaría presentarme en Sudamérica y Argentina, sólo se trata de hacer que las cosas funcionen financieramente.

Inspiración, anécdotas y confesiones

-¿Cómo es para vos el proceso de escribir canciones? ¿Es más fácil o difícil encontrar inspiración con el correr de los años?

No es tan diferente a como lo era antes. Sin embargo, tiende a ser más fácil escribir canciones o baladas a medio ritmo que las de alta energía. Esas gemas de tres acordes son difíciles de hacer a mi edad. Tenés que tener la capacidad de mantenerte "simple" y eso es difícil de hacer cuando has escrito tantas canciones como yo. Siempre tiendo a complicar mi música. Odio eso.

"Tiende a ser más fácil escribir canciones o baladas a medio ritmo que las de alta energía"

-¿Las experiencias de tu vida influyeron en tus canciones?

Todo el tiempo. Aunque la mayoría de las letras no son sobre mí, están escritas por mí. Por lo tanto, estoy allí en alguna parte. Pero al mismo tiempo, todo es ficción. Soy escritor. No estoy haciendo confesiones.

-¿Cuáles fueron los momentos más divertidos que recordás a lo largo de tu larga carrera? ¿Y los más emotivos?

Imposible de contestar. Ahora me viene a la mente una caída que tuve en el escenario en la Ciudad de México en la que se me rompió el pantalón. ¡Fue muy graciosa! Estoy tan feliz de que la gente no tuviera cámaras en sus teléfonos en esos días... También tocamos en Beijing y fuimos la segunda banda de occidente que se presentó allí. Fue muy emotivo debido a la recepción de la multitud y las circunstancias políticas. Marie, yo y la banda estábamos llorando después. Fue muy especial. Gran momento.

-¿Qué hubieras sido si no fueras cantante y compositor?

Bueno, si eso no hubiera sido posible, me hubiera encantado trabajar en algún otro campo artístico. Tal vez como arquitecto. ¿Diseñador de interiores? ¿Director de arte? Quién sabe.

-De todas las canciones que has tocado, ¿hay alguna que sea tu favorita?

Muchas. Me encantan “It must have been love” y "Queen Of Rain". Amo "Sleeping In My Car" y "The Look". Todos esos años de gira con Marie fueron increíbles, ella es una cantante increíble. Tuve suerte.

Roxette recital

-¿Cómo te definirías?

Trabajador perezoso, perezoso (risas).

-¿Cuál es tu más grande sueño?

Paz y amor en el planeta Tierra.

La conexión con Argentina

Marie Fredriksson y Per Gessle protagonizaron su última gira por nuestro país en 2012, año donde se presentaron en el mítico Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Mar del Plata, Rosario y Córdoba.

El dúo sueco, que supo causar un verdadero furor de ventas en la década de 1990, volvía a hacer delirar a sus leales fanáticos locales en la que fue, hasta ahora, su última gran gira alrededor del mundo.

Fruto de esas presentaciones por esta parte del mundo, en 2013 la banda publicó “Travelling The World Live”, disco en el que refleja su actuación en Chile y manifiesta la fascinación de los escandinavos con la región.

Además, en 1996 los artistas editaron “Baladas en Español”, un trabajo en que recopilaron sus hits románticos interpretados en castellano.

“Recuerdo que al momento de elegir qué canciones grabar seleccioné solo temas para que Marie las cante. Excepto Vulnerable, la cual es interpretada por mí. ¡Sonaba genial en español, sin saber de qué estaba cantando! (risas). Pasamos unos días divertidos haciendo ese disco”, rememoró Per.

“Fue una experiencia muy extraña, pero a la vez divertida. Aunque es un lenguaje hermoso”, añadió, y resaltó con orgullo y humor una frase que aprendió por esta parte del mundo: “Hola, una cerveza por favor”, palabras a las cuales les agregó su particular tonada nórdica.

"Ojalá podamos a volver a presentarnos nuevamente ante nuestros fanáticos argentinos"

-¿Vas a grabar canciones en español otra vez?

No, no lo creo. Pero nunca se sabe. Eso es lo que hace que la vida sea interesante. Cualquier cosa puede suceder.

-¿Qué recuerdos te quedaron de tus shows en Argentina con Roxette?



América del Sur y particularmente Argentina siempre han sido nuestros lugares favoritos para actuar. No esperábamos ese tipo de afecto la primera vez que fuimos. De ningún modo. ¡Las multitudes eran tan ruidosas! ¡Y sabían las letras! Nos encantó eso. Ojalá podamos a volver a presentarnos nuevamente ante nuestros fanáticos argentinos.