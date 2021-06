Murió Romy Walthall, actriz de Hotel Malibu y The X-Files

Embed

Quién fue Romy Walthall/Windsor

También conocida por su nombre artístico de Romy Windsor, la actriz tuvo un trabajo constante en la televisión en los años 80 y 90, incluyendo un papel en la corta serie de televisión Man of the People protagonizada por James Garner y seis episodios en otra serie creada por Bochco, Civil Wars.

Walthall también apareció en algunas de las series más importantes de la época, como T.J. Hooker, Moonlighting, Quantum Leap, Jake and the Fatman, Matlock, L.A. Law, Diagnosis Murder y The X-Files.

La actriz fallecida hizo carrera en la televisión, protagonizando la comedia de situación de 1991 Man of the People con James Garner, el programa de 1994 Hotel Malibu junto a Jennifer López, así como otro drama legal Murder One.