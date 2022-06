Nathy Peluso agregó una segunda fecha en Buenos Aires

LITERAL QUE AGOTARON EL MOVISTAR ARENA EN UN DÍA.

ME DEJARON NOKAUT

ACÁ VIENE LA SEGUNDA PORQUE NO PUEDO PERMITIRME NO VERLES LAS CARAS CON LO QUE LOS QUIERO:

17/11 SEGUNDO MOVISTAR ARENA

YA A LA VENTA https://t.co/QDvayLLznJ pic.twitter.com/eTsyTC21hJ