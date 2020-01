Nico Occhiato y Flor Vigna, in fraganti: ¿Volvieron en clave de "amor libre"?

Cada uno por su lado (ella tuvo un romance brevísimo con su coach del Bailando, Mati Napp), los rumores de acercamiento los siguieron rondando, hasta que este miércoles Ángel de Brito mostró en Los Ángeles de la Mañana que la actriz y el conductor habían tenido un encuentro amoroso.

"El video es de las 3 de la madrugada del martes, en una estación de servicio en Panamericana, camino a la casa de él, que queda en Pilar. Pararon para comprar algo de comer, ella se bajó del auto pero él la llamó y le dijo “no vayas vos que te van a reconocer” así que Flor se volvió a subir”, describió el periodista en Los Ángeles de la Mañana, poniendo en potencial una posible reconciliación.

A partir de esas imágenes, Flor habló en el portal Ciudad.com y dio su versión de las fotos y del momento actual que vive con Occhiato. "Con Nico seguimos recontra separados, pero tenemos mucho cariño el uno por el otro. Nos queremos. Sí está la puerta abierta para vernos, como también para no vernos y para que cada uno esté con quien elija estar.

La puerta está abierta para conocer a otras personas como a reencontrarnos. Estamos libres y solteros los dos", dijo. Sobre su reciente encuentro con Occhiato y la idea futura de volver a estar en pareja, agregó: "Nos vimos una vez, pero no sé si nos volveremos a ver. No lo sabemos ni nosotros, esa es la verdad. Estamos solteros, libres y nos queremos mucho... No creo que volvamos a estar de novios, por un largo tiempo".

ADEMÁS:

Lo cierto es que en el programa de Angel no solo dieron el video, sino que también apareció una nueva versión y que involucra a Flor. "Necesito decir esto, me duele un poco el estómago porque yo me enteré que ella está saliendo con alguien", comenzó diciendo la periodista Karina Iavicoli.

"Flor estaría saliendo con un señor muy interesante, que tiene 41 años, que se lo presentó su amiga Gimena Accardi. Gimena le presentó a este señor, que a veces la va a ver al teatro y que ella está re contenta porque nunca salió con alguien bastante más grande que ella. No es famoso él", agregó.

Nico Occhiato confesó que "se sigue viendo" con Nico Occhiato confesó que "se sigue viendo" con Flor Vigna

Por otra parte, Occhiato confesó que “se siguen viendo como ex”. En diálogo con Hay que Ver, el conductor de Todo Puede Pasar le dijo al notero del ciclo de José María Listorti que “Con Flor somos libres los dos y nos estamos viendo como cualquier ex”.

“¿Alguna vez te volviste a ver con tu ex novia?”, le repreguntó el conductor al notero, con intenciones de pasar de la defensa al ataque. “Es lo que está pasando. Justo nos agarraron en una estación de servicio donde paramos a comprar algo. No hay noticia de que volvimos. Nos llevamos bien como dijimos siempre desde que terminó el programa (por el Bailando) y somos libres los dos de hacer lo que cada uno quiere. Y nos vimos y la pasamos bien”, concluyó.