Según trascendió, en medio del baile se la pasó a los besos con un amigo del novio. El panelista de Nosotros a la Mañana (El Trece), Tomás Dente, contó detalles del encuentro fortuito: "El muchacho se llama Matías Nozzi, es ingeniero en producción agropecuaria y es asesor de la Secretaría general de la provincia de Buenos Aires. Tiene 28 años y en un momento estaba bailando y se le rompió el pantalón. Salió afuera del salón y estaba Floppy Tesouro. Se pusieron a charlar hasta que terminaron chapando. Intercambiaron teléfonos y quedaron en verse".

"Yo no lo conozco de antes. Lo conocí en la fiesta, pero no me lo chapé. Este chico se sumó a la ronda de baile de mi grupo, pero nada más. Es buena onda, recopado", se defendió ella.

Como nueva panelista de Incorrectas(América), Tesouro que hace dos meses se separó del padre de su hija, el arquitecto Rodrigo Fernández Prieto, explicó qué pasó con el ingeniero en producción agropecuaria.

"Entre los amigos de Robert estaba este chico, que se acercó para decirme ‘mirá lo que me pasó’. Cuando me di vuelta, ¡tenía el pantalón totalmente roto y estaba bailando en calzoncillos!".

A su vez Tesouro aprovechó una vez más para desmentir una relación con Matías Tasín, ex novio de Nicole Neumann y Jimena Barón: "Ya me cansé de desmentirlo. La verdad es que no estamos. Mati está soltero y es un barrilete, un copado".