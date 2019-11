“Anoche hubo cena y la relación viene bien pero bajo estricta intimidad”, afirmó el periodista, que ante la catarata de desaciertos optó por ser más certero aún. “Busquen.... Compartieron mesa en el programa de Mirtha Legrand hace un tiempo. Son dos ultra conocidos, la relación viene muy bien”, escribió y como para achicar más la lista compartió la emisión en cuestión.

Ahí se terminó de dilucidar que los tórtolos son nada menos que el periodista deportivo Enrique Quique Sacco, viudo de la ex legisladora y periodista Débora Pérez Volpin, y la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal.

De inmediato, las redes sociales comenzaron a dar cuenta de que, efectivamente, el periodista compartió la cena del 3 de agosto en la “Mesaza” de la Chiqui con la gobernadora, y ahí habría nacido el amor. Nota aparte, en la gacetilla de prensa que el canal envió el día anterior para anunciar la cena, no figuraba Sacco, que al parecer no habría confirmado su presencia, cosa que sí ocurrió al día siguiente en el tuit que envió el canal.

El encuentro quedó sellado en la foto grupal de la emisión, en la que Mirtha posa en medio de los dos supuestos “tórtolos”.

Por su parte, el periodista negó toda relación con la gobernadora al sitio Big Bang News. "Me taladraron el teléfono. Fui contundente. Estoy solo. Aún no es mi tiempo. Hoy tengo otras prioridades", dijo.

En una entrevista con el ciclo Animales Sueltos, Vidal había dicho que desde que está separada, ha tenido citas aunque en el más estricto de los secretos. "Lo he hecho mucho en casa de amigos, con gente que nos cuida para no exponernos. En mi caso particular, lo que siempre me preocupó si voy a estar con alguien es que mis hijos no se enteren por una foto o por un medio. Quiero ser yo quien se los diga. Cuido esas cosas"