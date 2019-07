"La maternidad no era un deseo en mi vida. Quizás estaba latiendo en el inconsciente, pero no lo tenía como proyecto. Cuando formamos nuestra pareja, en los primeros días, Norman me dijo que no quería tener hijos y fue súper entendible. Yo tampoco lo tenía como un plan para mi vida", señaló Eliana.

Briski explicó por su parte: "Las parejas tienen decisiones que son de a dos y también otras que son individuales. En su propio devenir existencial, ella decidió proseguir con el embarazo mientras que yo entregué la decisión de no tenerlas. "Es tuya la decisión, no es mía", le dije porque yo ya había dicho que no quería volver a tener hijos. Pero por mi formación, tampoco se me hubiera ocurrido decirle: ´No, vas a tener que pararlo acá´", aseguró.

En la entrevista Eliana fue contundente y a corazón abierto dijo: "Cuando me enteré del embarazo nos deprimimos. Quizás suene políticamente incorrecto, o tal vez serían cuestiones que no deberían decirse, pero es la realidad: nos deprimimos y en mi caso también pensé en la opción de abortar".

Pero esa idea que rondaba en su cabeza, quedó rápidamente archivada porque: "Me hice una ecografía para saber que el bebé estuviera bien, un estudio que se hace entre las semanas 12 y 14, y Norman me acompañó. Ahí nos enteramos que eran dos bebés y no uno. Fue un shock. Jamás pensé que iba a tener gemelas. Pero a partir de ahí cambió todo lo que habíamos vivido antes y empezó la alegría".