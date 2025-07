Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath y una leyenda de la música, murió a los 76 años

"Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de cariño. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento", indicó su familia a través de un comunido.

Su última aparición pública es reciente, ya que el pasado 5 de julio fue el centro de un mítico show en el que artistas de la talla de Guns N' Roses o Metallica, entre otros, se reunieron en Birmingham, la ciudad inglesa natal del "Príncipe de las tinieblas", para homenajearlo a través del concierto bautizado " Back to the beginning".

Se trató de un recital que también fue su presentación final, ya que cerró el espectáculo con un set de canciones propias seguido de otro con Geezer Butler, Tony Iommi y Bill Ward, sus históricos compañeros de ruta en Black Sabbath. El evento recaudó más de 200 millones de dólares y fue transmitido en vivo a nivel mundial.

La historia de Ozzy, el "Príncipe de las tinieblas"

John Michael Osbourne, luego conocido como Ozzy, nació en Birmingham en 1948. Después de abandonar la escuela a los 15 años tuvo varios empleos, desempeñándose como obrero, fontanero y trabajador en un matadero. Durante su juventud, se vio envuelto en delitos menores y cumplió dos meses de prisión por robo, antes de encaminarse hacia la música inspirado por la canción “She Loves You” de The Beatles.

Tras participar en algunas obras escolares, inició su periplo en la música junto a Butler en la agrupación Rare Breed en 1967. Aunque esa formación fue breve, ambos músicos volverían a unirse en Polka Tulk Blues, ya junto a Iommi y Ward. Con el tiempo, ese grupo adoptó primero el nombre de Earth y luego el definitivo de Black Sabbath, revolucionando la escena musical gracias a discos como "Black Sabbath" (1970), "Paranoid" (1970) y "Master of Reality" (1971).

Ozzy continuó al frente del grupo considerado como uno de los fundadores del heavy metal hasta finales de esa década. Y en 1980 sacó "Blizzard of Ozz", su primer disco solista, marcando el inicio de una etapa que incluyó múltiples discos, giras internacionales y colaboraciones con artistas reconocidos.

En paralelo a su carrera musical, su vida personal tuvo una gran exposición mediática, especialmente a partir de los años 2000, cuando participó junto a su familia en un reality show conocido como “The Osbournes” y se hizo muy popular para un público que originalmente se mostraba lejano a sus canciones.