El primero en hacer referencia fue Luis Bran­doni quien si bien está en la otra ve­reda de Echarri en su pensamiento político, tiene un muy buen recuer­do. “Me siento reflejado porque en un momento en el que se podría ha­ber quedado sentado en su casa, de­cidió pelear por el derecho a pro­piedad intelectual de los actores. Y en los '90s estuvo cerca de lograrlo”, dijo.

Con respecto a Andrea del Bo­ca, quien atraviesa un proceso legal por fondos que le dio el Estado durante el kirchnerismo, el actor también destacó su aporte pa­ra la unión de los actores, aunque dejó en claro que no hubiera tenido su mismo proceder a la hora de ha­cer la novela.

“Tanto ella como Brandoni podrían haber ganado elecciones en SAGAI... [Fabián] Gia­nola no, porque su vida y su actitud lo van hundiendo cada vez más. An­drea está en una situación judicial, generó un trabajo dentro de la TV Pública por fuera de los marcos es­tablecidos a lo que existía. Yo no hu­biera agarrado esa novela (Mamá corazón) porque era un esquema que ante un cambio de color políti­co iba a tener oposición. Yo lo vi, pero creo que tengo un poco más de calle que ella”, contó Echarri.

Uno de los que también está en la oposición a Echarri es Alfredo Ca­sero. El ex Cha Cha Cha se fue a vi­vir a España y desde allá dispara con todo contra el gobierno kirch­nerista, pero para Echarri eso no es problema.

"Me sentaría con él. Él es un provocador y lo fue siempre. An­tes lo hacía desde el humor y me provocaba empatía, cuando vino del lado de la política...No comparto su forma explosiva de declarar, creo que no suma, solo genera exci­tación en un sector pequeño. Creo que lo que sale de su corazón es ge­nuino. Le convienen más a él y al sector que representa declaracio­nes más desarrolladas”, contó.

Y en ese sentido, marcó la diferencia con Dady Brieva quien también dispara con todo, en su caso contra Macri, pero que para Echarri lo hace con otra cultura. "Es un compañero y más allá de ese armado de frases, creo que está más preparado que Alfredo. Tiene un conocimiento de la realidad y una preparación. Creo que lo que dijo, respecto a que ha­bría que crear una CONADEP del periodismo, lo podríamos pulirá Creo que el periodismo debe auto­rregularse. Soy un defensor de la li­bertad de expresión”, dijo sobre Dady.