Este dato es clave ya que de no haber ido entonces la causa ya entraba en la etapa de juicio por la doble falta, pero la ausencia de Morla también se debe al presente que el Diez hoy está atravesando con Rocío. Si bien ella insiste en todo momento en que no "volvieron como pareja", la realidad es que ella lo visita muy seguido a la casa de Nordelta. Es más, varias veces se quedó a dormir y obviamente que lo hizo junto a Maradona.

ADEMÁS:

La Justicia no puede frenar el reclamo que ella inició, pero desde el entorno de Oliva, sus abogados Ana Rosenfeld y Fernando Burlando, le aconsejan que continúe más allá de su acercamiento con el Diez ya que no creen que esta nueva etapa pueda durar mucho tiempo, por lo que no quieren que todo quede en la nada si es que ella desiste del reclamo y Maradona termina rompiendo una vez más la relación.

Así las cosas aún resta una nueva audiencia en la que intentarán ponerse de acuerdo y ver si Oliva puede quedarse con algo del dinero que le pide a Diego, pero mientras tanto ellos están juntos como el los viejos tiempos y en cualquier momento llegará el blanqueo.