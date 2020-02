Y contrariamente a lo que muchos podrían pensar, en todo este tiempo solo tuvo dos encuentros con hombres.

"Estuve con dos hombres. La primera vez que salís con otra persona, si se compara tener intimidad con alguien después de estar años de novia. Es dramático. Te sentís muy incómoda, no es fácil, me costó mucho’, reveló, en el ciclo de El Nueve. ‘A uno de ellos lo había visto un par de veces. No me gusta lo casual, cenamos, la pasamos bien, fuimos al cine. Ninguno era famoso, pero uno de ellos tenía una ocupación extraña, algo científico’, confesó Alejandra, divertida.

Sin embargo, la modelo confesó que ninguna de sus citas prosperó: "Estaba en un momento que no tenía ganas de nada’, confió, sobre uno de los hombres con los que salió. ‘No tuve ganas de seguir con el vínculo. Tengo ganas de ver qué y con quién, no estar con alguien solo porque estoy sola. Habían cosas que no me cerraron y preferí no seguir", finalizó.

Muchos aseguran que en parte, ese "fracaso" se debe a que ni ella, ni Jonás, pudieron terminar del todo la relación.