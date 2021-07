La cantante publicó en su cuenta de Instagram un video donde el jurado de La Voz Argentinale da la devolución a Luis Carrasco, participante de Río Negro que interpretó “Alfonsina y el mar” y que no fue elegido por ninguno para sumarlo a su equipo pese a que le dijeron que "se emocionaron mucho" con su voz.

"¿O sea que por muy bueno y ponerle la piel de gallina a los jurados lo bocharon?. Ojo chicos…", escribió junto a un fragmento de la presentación de Luis Carrasco.

Una publicación compartida de Patricia Sosa (@patriciasosaoficial)

El joven había cantó con emoción la famosa zamba, pero para el jurado no fue suficiente.

Ricardo Montaner, dijo que estuvo "tan metido en la canción que se olvidó de darse vuelta y se arrepintió de no hacerlo". Mau y Ricky contaron que ellos especularon con que su papá, se iba a dar vuelta para elegir al concursante y aseguraron que disfrutaron mucho de la presentación.

Por su parte, Lali dio lugar a la autocrítica. “Quizás me subestime como coach para una voz como la tuya y para un estilo vocal, y esperé que La Sole o Montaner se dieran vuelta. Lo cierto es que tuve la piel de gallina mientras cantó Luis. Mi mea culpa es ese, creo que esperé de los demás y no me hice cargo de lo que me pasó en la piel y la emoción que me generó tu voz, porque tenés mucho talento”.

“Me voy a hacer cargo un poco del lugar que me toca ocupar en La Voz en donde por ahí me ven como la persona obvia que cuando escucha folclore va a tocar el botón. Elegiste una canción que me emociona muchísimo. Lo primero que pensé es no me voy a dejar llevar por la canción porque la historia que tiene es muy bonita y dije tengo que escuchar la voz”, fue el cierre de la devolución al rionegrino en palabra de La Sole.