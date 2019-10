Fue el 30 de julio de este año cuando, a instancias del también periodista Ernesto Tenembaum, Novaresio accedió a romper una de las reglas de su ciclo que es la de la entrevista intimista, mano a mano, y los recibió tanto a él como a Zloto, una de las duplas periodísticas más conocidas de los medios de comunicación.

ADEMÁS:

Novaresio contó este miércoles por la noche que aceptó en parte porque Tenembaum le comentó que su gran amigo estaba a punto de encarar una nueva quimioterapia para combatir el cáncer de colon que finalmente le causó la muerte. Sin embargo, ese dato eso no lo disuadió de cumplir con su rutina de preguntar al final de la entrevista qué cree que pasa después de la muerte.

"¿Nos morimos y qué pasa?", inquirió Novaresio.

"En mi caso, estoy decidiendo...", dijo Zloto, mientras su amigo se reía.

"No, estoy decidiendo si me creman, si me entierran... No pasa nada, nos morimos y nos morimos. Se termina acá. Yo superé el temor a la muerte. Los que sufren no son los que se mueren, sino los que se quedan. La pregunta esa es para los que se quedan", reflexionó.

La polémica se abrió en las redes a raíz de la muerte del periodista este martes por la noche, en lo referente a si fue moralmente aprobable lo que hizo Novaresio o no, algo a lo que el periodista no se refirió en su edición de este miércoles, en la que se dedicó a hacer una sólo la presentación y luego retransmitió la entrevista.