Desde "Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos", el programa que conduce por Radio con vos, Tenembaum dedicó un espacio de más de quince minutos para contar recuerdos y anécdotas de un profesional que le marcó la vida cada vez que trabajaron juntos.

Así, empezó: "Lo primero que me sale decir es que hoy, como periodista, me tocó vivir una película, porque que una de las noticias sea la muerte de alguien que es como tu hermano, y uno darla como la voz de la noticia, que es lo que tiene que hacer profesionalmente, es como una pesadilla, como algo que no puede estar pasando".

"Lo segundo que me sale decir es que yo creo que conocía mucho a Marcelo, pero uno no termina nunca de conocer a la gente", agregó.

Tras esa presentación cargada de sensaciones encontradas, reveló: "Lo que vi estas tres semanas me cambió mucho la perspectiva de Marcelo, porque vi a una persona con una fuerza de voluntad... Yo estoy seguro que si con la voluntad se podría heber derrotado esta enfermedad, él lo habría logrado".

Zloto fue dado de alta el sabado 29 de septiembre y a las pocas horas Tenembaum fue a visitarlo a su casa no sólo para acompañarlo, sino para ver "dos o tres horas de fútbol".

Como Marcelo se sentía mal y tenía la panza hinchada, decide preguntarle si iba a ir a trabajar a la radio el lunes, al otro día, y encontró una respuesta que lo sorprendió y, a la vez, le hizo ver la entereza de un hombre dedicado 100% al periodismo: "Le digo ´¿cuándo te ilusionás reinsertarte en el laburo?´. Me mira como si la pregunta hubiera sido ridícula, y me dice: ´El lunes. Si el lunes tengo radio... ¿por qué no voy a ir a la radio?´".

Los dos lunes siguentes, Zloto fue a conducir su programa en C5N y también se hizo lugar para viajar a dar una charla Comodoria Rivadavia, Chubut, a donde había sido invitado hace tiempo.

"Se tomó un avión con la mujer. Fue así como estaba. La charla fue interesante, coherente y volvió", resaltó.

Su último lunes marcó un ejemplo más de profesionalismo y esfuerzo de un periodista con el objetivo de revelar información oculta: "Marcelo se fue a dormir el lunes a las nueve de la noche. Entregó su última nota para Infobae a las seis y media de la tarde".

"Cuando termina le dolía y entonces se aplicó un calmante por vía nasal. Y no la podía mandar porque no veía la teclas en las pantallas y la mandó la hija", agregó.