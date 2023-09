Por qué le negaron la visa a L-Gante para viajar a Estados Unidos

Las políticas migratorias son estrictas en Estados Unidos y el artista acaba de salir de prisión, una situación que le jugó en contra.

El miércoles asistió a la Embajada de los Estados Unidos con los documentos correspondientes para solicitar una visa, pero no pudo conseguirla.

De todos modos, Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que L-Gante no obtuvo la aprobación por parte de las autoridades estadounidenses y deberá intentarlo nuevamente el próximo año.

“Los motivos son obvios, aunque te los voy a contar: el pasado lo condena a L-Gante. Acaba de estar detenido más de tres meses y ha tenido diferentes problemas judiciales, era obvio que no se la iban a dar”, remarcó el periodista.

Y agregó: “Un especialista me contaba también que existe un tipo de visa artística, pero no es factible, esto en este caso, deberá volver a insistir en un año porque en el 2023 se la rechazaron”.

“Ante la negativa, me contaban que L-Gante consultó varias veces por qué no se la daban y hasta preguntó si podía ir su abogado, me hablaban de malas caras y cierto fastidio ante esta decisión de la embajada de no otorgarle la esperada visa”, apuntó.

L-Gante permaneció casi 100 días preso por presuntas amenazas y privación ilegal de la libertad. Aseguró que no fue "un preso vip", y agregó que ahora quiere "recuperar el tiempo perdido", especialmente con su pequeña hija. luego de haber pasado casi cien días detenido en la DDI de Quilmes, acusado de amenazas y privación ilegítima de la libertad.

Asimismo, consideró que su vida "es un poco alborotada" por su exposición mediática, pero advirtió que pretende que los demás lo vean "como una persona común".

L-Gante está preso desde mayo. Dice tener "un álbum listo para cuando salga". L-Gante estuvo tres meses preso.

L-Gante: “No tengo ningún resentimiento con nadie"

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante disfruta de su libertad tras ser excarcelado de la DDI de Quilmes. El cantante de cumbia estuvo preso durante tres meses acusado de privación ilegítima de la libertad y posesión de armas.

Tras volver a su normalidad, el intérprete de “El Último Romántico” expresó cómo se sintió estar preso durante tanto tiempo y cómo le afectó a su ánimo. En su cuenta de Instagram, muchos seguidores del músico le consultaron sobre estos días y L-Gante fue contundente.

“¿Qué te enseñó estar todos esos días encerrado más allá de todo lo que ganaste anteriormente?”, le consultó un seguidor. “A valorar muchas cosas”, respondió el cantante de cumbia 420.

Por otra parte, L-Gante estuvo en diálogo con ‘Socios del Espectáculo’ en donde habló sobre sus días preso y como los sobrellevó. “Siempre, siempre. Eso es lo que me decían los policías y los internos, que la sonrisa estaba siempre. Que nada te la baje”, contó el músico cuando le consultaron por su buena actitud cuando fue detenido.

Además, explicó cómo fue estar preso: “La verdad es, y no quiero decirlo tanto porque uno va a pensar ‘¿Tan bueno está caer preso?’, porque no está bueno. Pero yo puedo decir que estoy feliz porque lo utilicé para fortalecerme mentalmente”.

Elián habló acerca de su situación judicial y aseguró que está dispuesto a negociar con su denunciante. “No tengo ningún resentimiento con nadie. Yo estoy siempre dispuesto a charlar, a dar la cama. No tengo drama con nada”, aseguró el cantante.