Preocupa la situación de Juan José Camero

La hija del recordado actor, poeta y escritor Norberto Aroldi y la -también- actriz María Ibarreta, posteó “Juan José Camero nos necesita. Está internado en la Clínica Modelo de Caseros: una visita, una carta, un llamado, todo sería de mucha compañía para él. Podemos ayudar desde el amor y la contención”. Su publicación rápidamente se viralizó y generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

image.png

Juan José Camero -de 80 años- reconocido por sus papeles en las películas " Nazareno Cruz y el lobo", "Verónico Cruz: La deuda interna" fue internado debido a una obstrucción intestinal y -actualmente- se encuentra en estado crítico.

Por sus problemas de visión -maculopatía bilateral- , el querido actor se retiró de la actuación en el 2013 con el drama-musical "La vida anterior", con Elena Roger, Sergio Surraco y Esmeralda Mitre y dirigida por Ariel Broitman.

image.png Florencia Aroldi con Juan José Camero y María Ibarreta

Maculopatía bilateral

“Trataré de ser breve y de explicarles como mejor pueda hacerlo...La niebla ha cubierto mis ojos. A otras personas les suceden otras cosas, a mí me tocó esto, no puedo leer ni escribir como antes lo hacía. He intentado todo lo que se puede hacer hasta el momento, desde hace años que comenzó esta dificultad, la he venido transitando con la esperanza puesta en un sinfín de tratamientos realizados, pero los mismos no prosperaron” fue lo que escribió Juan José Camero en Facebook, en julio de 2023, para explicar la situación de salud que estaba atravesando.

image.png

Finalmente, detalló su estado en ese momento “Debo decir que mi ceguera no es total, no necesito palpar un rostro para saber cómo es, puedo andar por esta casa sin tropezarme y asomarme a la ventana y divisar, aunque borrosamente, los regalos de la naturaleza" y agregó su búsqueda de encontrar una solución “Tengo una ceguera relativa, los innumerables y competentes profesionales que he consultado, a quienes les agradezco su esperada y profunda dedicación, han determinado y coincidido en que cuento solo con un diez por ciento de mi capacidad de mi visión que es casi, y lamento decir esto, casi una semi ceguera".

image.png

Florencia Aroldi recordó la gestión cultural que Juan José Camero realizó en Paraguay durante diez años, por lo que su jubilación debería ser mucho mejor que la que recibe actualmente pero, lamentablemente, su expediente en ANSES está trabado y no logra cobrar más que la mínima, lo que complica notablemente su situación económica.

Es por eso que el actor argentino, cuyos últimos trabajos en televisión fueron en "Campeones de la vida" -El Trece, 2000- y "Reality reality" -El Nueve, 2001- está viviendo de sus ahorros. “Él puede pagar una prepaga, pero sus ahorros se están consumiendo. Empezamos a tocar puertas para ver si se puede destrabar el expediente en ANSES, para que él cobre lo que le corresponde” reclamó Aroldi.