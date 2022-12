Promesa cumplida: Sergio Lapegüe se rapó en vivo

Como ya todo el mundo sabe, el equipo de Lionel Scaloni le gano a Francia en los penales y levantó la tan ansiada copa.

El periodista había señalado días atrás que si Argentina salía campeón se rapaba y hoy cumplió con lo prometido acompañado del resto del staff del programa: Roxy Vázquez, Marcelo Bonelli y Matías Bertolotti.

Sergio Lapegüe cumplió la promesa por la conquista de la Sel.mp4 Sergio Lapegüe cumplió la promesa mundialista y se rapó

"Lamento que mis hijos me vean pelado, hago responsable a la Selección por si no me vuelve a crecer. Me siento Elvis Presley", señaló el conductor. "Uhh, me estoy quedando pelado", agregó mientras Mariela -maquilladora del canal- le pasaba la maquinita por la cabeza.

"¿Vos decís que me queda mejor así?", le exclamó Lapegüe a Marcelo Bonelli también, quien también ayudó con la máquina y le cortó algunos mechones de pelo a su colega.

lapegue2.png

"Mañana vamos a sortear el pelo de Lapegüe", comentó divertida la periodista Roxy Vázquez, compañera del conductor en las mañanas de TN.

El periodista bromeó también con el columnista de política Adrián Ventura, que miraba la escena detrás de cámara. "Dijo Adrián que durante una semana no habla del dólar", espetó el conductor cuando ya faltaban pocos segundos para que cabeza quedara completamente rapada.