Qué dijo Sofi Martínez sobre el cruce entre Mirtha Legrand y García Moritán

En el programa radial, María O'Donell sumó que “si él le aclaró previamente que no quería hablar de su vida privada, habría que respetarlo... Es un poco cínico, porque si te llaman para sentarte ahí, es porque sos el ex de Pampita, no para hablar de política”.

Andy Kusnetzoff también opinó sobre la pelea con Mirtha: “Si te casaste y tuviste una hija con Pampita, ya tu vida deja de ser privada. Salió en todos lados. Además, entraste en la política; eso te pone en otro lugar. Estuvo muy inteligente porque no se sacó. Pero Mirtha estaba frustrada, porque no lograba que él hable. Se sentía tapada”.

En ese sentido, Sofi remarcó que Mirtha no quiso que le ocurra lo que le pasó a Susana Giménez cuando tuvo a Pampita en su programa: “A mí me da la sensación de que Mirtha no quería que le pase lo que le pasó a Susana Giménez con Pampita, cuando no terminó diciendo nada porque las preguntas no fueron punzantes. Por eso, Mirtha buscaba ir al filo, esperando respuestas contundentes. Pero fue tenso, incómodo. En el corte no pasaba nada, él fingía demencia”.

Por su parte, Sofi Martínez quien le lanzó un comentario sorpresivo al notar que Roberto se había referido a su exesposa como "Caro" en lugar de "Carolina", algo que no pasó desapercibido.

"¡Ah, bueno! Está claro. Recién te forzaste en decir 'Carolina', te salió 'Caro'", expresó la periodista con humor, dejando a Roberto sin palabras y provocando una carcajada general en el estudio.

"Sí, lo sé," respondió García Moritán entre risas, antes de concluir: "Bueno, después me dirás qué interpretación haces de todo esto."

Luego, Mirtha Legrand habló sobre el tenso episodio que protagonizó junto a Roberto García Moritán en el último de sus almuerzos. La mítica conductora fue contundente sobre su opinión sobre el ex ministro de Desarrollo Económico, pero dejó en claro que volvería a invitarlo en otra ocasión.

"Fue fuerte, fue tensa", opinó Mirtha sobre la polémica entrevista. Ante la consulta del cronista Rodrigo Bar de sí le “creyó” las respuestas al ex marido de Pampita, la conductora fue lapidaria: “No, algunas cosas sí, otras no. Pero bueno... está muy dolido él también”.

"¿Es verdad que la trató a usted de operadora?", le preguntó el notero de LAM. “Sí. Son riesgos que se corren cuando hacés televisión", aseguró.

Pampita y Martín Pepa pasarán Navidad juntos en Nueva York

Pampita y su novio Martín Pepa volvieron a armar las valijas con destino a Nueva York donde pasarían una blanca Navidad. La pareja se encontraba viviendo una escapada de en sueño en las playas de México.

Si bien Pampita no subió nada a sus redes, el polista y asistente personal del magnate australiano, James Packer, compartió imágenes sobre como vive la víspera navideña, posando con Papá Noel. Martín Pepa reside actualmente en el exclusivo Los Hamptons, a las afueras de Nueva York.

Según informó Guido Zaffora en Intrusos, la modelo accedió a pasar las fiestas junto a su pareja debido a que sus hijos la pasarán con sus respectivos padres. Luego, se irá con ellos a Punta del Este para pasar Año Nuevo juntos.