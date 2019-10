Rating implacable: Sin aviso, Telefe levantó "Peligro sin Codificar"

Hacía dos meses que el ya clásico ciclo de humor volvió a las pantallas del canal de las pelotas y NET TV, pero en el primero prima mucho la dura competencia que mantiene con El Trece, por lo que todo aquello que “no le rinde”, lo descarta sin más, como ocurrió con la hiper-promocionada tira Fanny la Fan, hace algunos años.

Ahora le tocó a Korol y su troupe, que salieron a hacer catarsis en los medios para explicar su ausencia de este sábado. “Nos avisaron hoy después de una grabación, en medio del tema de los paros. Estábamos adelantando programas y hoy (por este miércoles) la productora nos confirmó que Telefe les comunicó que el programa que salió el sábado pasado fue el último”, le contó Korol al sitio Teleshow.

De esta manera, no habrá despedida. “No nos dieron ningún tipo de explicación. La verdad que yo tenía como hablado, en primera instancia, hacer el programa hasta fines de noviembre, y a fin de octubre llega esta comunicación. Entendemos que el país está raro, y en un país que está raro no esperamos nada normal”, agregó el conductor.

ADEMÁS:

De acuerdo a Korol, Telefe no les informó en ningún momento que el rating no era satisfactorio para la emisora de Viacom, por lo que la decisión los tomó por sorpresa. “Nosotros somos un grupo de pibes que hemos laburado siempre con respeto, lo hemos tratado de tomar de la manera más profesional posible. Nos adaptamos a los cambios de horarios, a los distintos canales, a los distintos gobiernos. En este momento nos tocó que nos comuniquen de esta manera, siempre es mejor que te digan ‘mirá, faltan tres programas’, entonces uno lo va planeando, va soñando una despedida. Nosotros no tuvimos esa posibilidad, que es lo único que vos decís ‘qué cagada’".

"Son decisiones de los canales, es la manera de laburar. Nosotros arrancamos para hacer tres programas, creo que arrancamos para hacer un verano, ocho programas, y terminamos estando once años. Es como dicen los jugadores, no preguntamos cuándo nos ponen, no preguntamos cuándo nos sacan", dijo, y con humor manifestó que está “más enojado porque El Trece levanta El Zorro”.

El ciclo, sin embargo, saldrá al aire por NET este viernes a las 22.