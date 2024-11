Regresa Erreway: ¿Vuelve Luisana Lopilato?

ERREWAY.jpg

En el video del anuncio de esta vuelta a los escenarios de la banda surgida de la ficción adolescente -creada por Cris Morena- se podía ver a Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba, pero llamó la atención la ausencia del cuarto miembro original: Luisana Lopilato.

¿Qué dijo Luisana Lopilato?

Por ese motivo, la actriz argentina subió a las redes un video desde Vancouver, Canadá, donde reside junto a su marido -el cantante Michael Bublé y sus cuatro hijos.

“¡Hola a todos! Bueno, sé que se pusieron recontentos con la vuelta de R-Way, yo también me puse muy feliz por ellos” empezó diciendo Luisana Lopilato en su cuenta de TikTok.

Inmediatamente después, intentó despejar las dudas de los fans de Erreway sobre su posible participacion en el regreso a los escenarios “Me llenaron de preguntas en las redes sociales y bueno, estoy acá para contestarles. Muchos quieren saber si voy a formar parte del tour y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez”.

Pero a pesar de que confirmó que no sería de la partida, la actriz no descartó participar de algún recital “Quien te dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito” expresó.

Según informó el periodista Agus Rey en el programa "Entrometidos" que conduce Carlos Monti por Net TV, Luisana se sumaria a las actuaciones que sus excompañeros de Erreway realicen -entre julio y septiembre- en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

Embed Primicia: Luisana Lopilato se suma a #Erreway y hará shows en Buenos Aires (Movistar Arena) entre julio y septiembre del 2025. A los otros países van solo Cami, Benja y Feli. ♥ pic.twitter.com/IqmeA3TVfa — Agus Rey (@agus_rey) November 26, 2024

Hasta el momento, las fechas confirmadas del Tour 2025 de Erreway son: 24 de abril, en el Coliseo Rumiñahui de Quito; 26 de abril, en Estadio Modelo de Guayaquil; 3 de mayo, en Costa 21 de Lima; 4 de junio, en el Teatro Palapartenope de Nápoles; 6 de junio, en el Wizink Center de Madrid y 7 de junio, en el Palau Sant Jordi de Barcelona.