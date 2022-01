Ricardo Arjona agotó sus funciones en la Argentina

unnamed.jpg Ricardo Arjona anuncia una nueva fecha de su tour "Blanco y Negro"

Más de un millón y medio de personas vieron en vivo su anterior gira “Circo Soledad”, y más de 3 millones de personas presenciaron “Hecho a la antigua”, el streaming más visto en la historia de la música iberoamericana.

El cantante no es la primera vez que sorprende por la cantidad de entradas vendidas en tan poco tiempo. Arjona tiene el récord histórico en nuestro país de 34 Luna Park, 8 Geba, 5 Vélez y 5 DirecTV Arena.

El pasado viernes 3 de diciembre Arjona celebró el lanzamiento de su álbum doble “Blanco y negro” , el proyecto más emblemático de su carrera, tras recibir una nominación al Grammy americano por su proyecto “Hecho a la antigua”, y contundentes sold out de su gira “Blanco y negro tour” en New York, Boston, Miami, Puerto Rico, Málaga, Murcia, Alicante, tres conciertos en Madrid, tres conciertos en Chile y sumando nuevas fechas en Londres, París, Zurich, Madrid, Barcelona, Colonia, Roma, Milán, New York, Miami, Puerto Rico, Lanzarote, Chile y Buenos Aires.

Ricardo Arjona 3 (credito ph Ricardo Calderon).jpg

Además El 25 de febrero de 2022 se publicará el broche de oro de esta obra de arte: el libro “Blanco y negro” (que incluirá, además, los CDs “Blanco” y “Negro”), y por primera vez un proyecto musical será trasladado físicamente a su público en el formato de un libro.

Las entradas para la nueva fecha se pueden conseguir en la página del Movistar Arena y los precios parten desde los $4.000.