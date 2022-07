Ricardo Darín no se va y salió a aclararlo en redes

Luego de obtener la ciudadanía uruguaya, el protagonista de "El Secreto de tus Ojos", recibió críticas y el repudio por parte de algunas personas a través de las redes sociales, quienes lo criticaban por querer irse del país en medio de la crisis social y económica.

Por ese motivo, Darín publicó el siguiente mensaje a las 22:12 de este lunes en su cuenta de la red del pajarito:

Twit Ricardo Darin.jpg

"Perdón por la molestia, solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado que no sea mi Casa. Sigo pagando impuestos en Mi País, como lo hago desde hace 50 AÑOS. Odiadores a dormir, es tarde", fue el texto completo del mensaje. Luego del cual, se quedó interactuando – con humor- con algunos usuarios que le respondieron.

Darín le confirmó la noticia sobre sus papeles de nacionalidad uruguaya al periodista charrúa Martín Lema, de “El Show del Regreso” a quien le expresó: "Ya tengo los definitivos. Ahora los tengo que renovar cada tres años". Y deslizó con su típico humor: "Lo único que me faltaba era tener el termo abajo del brazo y el mate", en referencia al tiempo que le llevó realizar todos los trámites.

Siguiendo con el tono humorístico, el actor argentino se permitió un comentario futbolero: "Estoy muy contento de que Uruguay haya entrado en el Mundial (Qatar 2022). Porque estuvimos cortando clavos en un momento".

Darin Lanzani.jpg Ricardo Darín como Julio César Strassera y Peter Lanzani como Luis Moreno Ocampo

Argentina, 1985

El 29 de septiembre se estrenará en los cines la nueva película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, con la dirección de Santiago Mitre. "Argentina, 1985" es un largometraje inspirado en el equipo de fiscales encabezado por Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, responsables del juicio a los jefes de la última dictadura militar de la Argentina.