Romina Gaetani habló tras la internación y dio detalles de su estado de salud

La actriz dio una entrevista en 'Socios del Espectáculo', en la pantalla de El Trece, y habló acerca de una supuesta mala praxis en la clínica en la que se atendió.

“Estoy bien, todavía recuperándome. Decían que tenía bronquitis severa. Pero, cuando pregunte qué grave estaba, me dijeron: ‘un nueve largo’. Así que fue neumonía”, contó la artista en la nota que le dio al programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“¿Sentís que hubo mala praxis en la primera internación?”, le preguntaron. “¿Mala praxis? No sabría decir, eso queda en manos de Ignacio Trimarco (su abogado). Todavía no me senté a hablar, es como que voy paso a paso. Tuve una primera internación donde no me sentí cómoda, no me sentí cuidada y después me dieron el alta. Me fui a casa y como no me sentía bien volví”, respondió.

“Soy asmática desde chica y por eso se me complicó el cuadro”, explicó Gaetani. Y luego señaló los detalles que desembocaron en una situación más complicada de lo que parecía en un comienzo. “Me dieron una medicación de la que no voy a hablar, porque no es conveniente. No me habían informado lo que me iba a pasar. Yo fui comunicando que me iba sintiendo mal a medida de que me iban dando. No sé si ahí la enfermera lo dijo o no”, manifestó luego.

Y agregó finalmente: “Cuando llega la doctora termino discutiendo con ella y el cuadro se complicó. De los nervios más los corticoides que estaba recibiendo, se me nubló muchísimo la vista y era tal el nivel de angustia y bronca, que recuerdo agarrar al celular para llamar a mi hermano. Cuando lo digo me sigo poniendo nerviosa. Es raro lo que me pasa. Todavía no logro bajar de toda la situación de lo que pasó hasta ahora”.

Tras el estreno de “Argentina: Tierra de Amor y Venganza”, que no obtuvo los números en rating que se esperaban, El Trece apuesta a una nueva producción. “Buenos chicos”, el nuevo proyecto de Adrián Suar, comenzó con las grabaciones para ocupar el prime time del canal.

Si bien todavía no tiene fecha de estreno, la novela de Polka estará protagonizada por Jerónimo Bosia, Tomás Kirzner y Ornela D’Elía junto a otros 7 jóvenes. Además, Luciano Cáceres, Agustín ‘Cachete’ Sierra y Romina Gaetani formarán parte del elenco.

La novela contará la historia de un grupo de amigos de clase media que se conocieron en el secundario y que viven intensamente sus historias de amor y amistad. Sin embargo, una situación les cambiará la vida para siempre y terminarán siendo víctimas de una extorsión que los obliga a realizar ciertas acciones comprometedoras.

Según explica la sinopsis argumental, “el grupo se transforma en una banda buscada por la policía, atrapados en un círculo del cual no pueden salir. Esa nueva realidad los lleva a exacerbar sus emociones y a vivir muy intensamente los romances y las historias de amor, mientras luchan por sobrevivir en un mundo que les es totalmente ajeno”.

En los últimos días se difundieron las primeras imágenes de la tira que se producirá bajo los libros de Claudio Lacelli y Willy Van Brook. Además, la dirección de la novela estará a cargo de Gustavo Luppi y Alejandro Ibáñez.