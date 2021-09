Romina Malaspina posó en bikini a la luz de la luna

241734902_675829167139795_1598002100647280232_n(1).jpg

En esta oportunidad, la ex conductora del noticiero de Canal 26 desde Miami cautivo a sus 2.6 millones de seguidores con una bikini negra bajo la luna.

“Los que ya me conocen un poco, sabrán que me encanta la playa a toda hora”, escribió la modelo al pie de la publicación donde sus fanáticos le dejaron comentarios y en pocas horas superó los 165 mil me gusta.

Además, dejó una consulta para sus seguidores: “Y a vos del 1 al 10, que tanto te gusta la playa?”. La cantante se mostró disfrutando del calor estadounidense, ya que en Miami actualmente la temperatura roza los 30 grados.

Romina Malaspina fue participante de Gran Hermano 2015, y aunque pasó por el programa sin pena ni gloria, supo sacarle provecho a su exposición en las redes sociales y participó en varios realities españoles.