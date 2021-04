La adaptación fue filmada en un estudio de televisión de Leningrado en 1991. Según el portal Mir Fantástiki ("Mundo de la ficción"), el programa se emitió solo una vez. Los fans de "El señor de los anillos" pasaron décadas tratando de encontrarlo en varios archivos, pero hasta ahora había sido en vano, por lo que incluso se le consideró perdido.

Embed

La cadena de televisión rusa 5TV publicó dos capítulos en YouTube y, como se puede apreciar, se trata de un transposición por demás delirante, con ridículos y rudimentarios sets y efectos especiales.

image.png Tom Bombadil en versión del Señor de los Anillos que apareció en Rusia

Esta versión está basada en la traducción rusa del texto original que llevaron a cabo Vladimir Muravyov y Andrey Kistyakovsky. Algunos de los actores que aparecen en la película son Viktor Kostersky como Gandalf, Georgy Shtil como Bilbo y Valery Dyachenko como Frodo. Esta versión, además, incluye la aparición del personaje Tom Bombadil, quien se quedó fuera de la famosa adaptación de Jackson.

"Los fans han estado buscando los archivos durante mucho tiempo, pero durante décadas no pudieron encontrar la película", afirma el medio Mundo de la ficción. Según indicó el medio británico The Guardian, algunas adaptaciones y traducciones del trabajo de Tolkien eran muy difíciles de encontrar durante la época de la Unión Soviética. Algunos estaban seguros de que se debía a la censura. Otros, no obstante, que la intrincada trama y el lenguaje inventado del escritor hacían muy difícil poder traducir su historia al ruso.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhorrorlosers%2Fstatus%2F1379088001670742016 Una olvidada serie de LORD OF THE RINGS hecha en la Unión Soviética ha sido descubierta después de 30 años. El anillo de papel albal y los Nazgul son solo el principio, la están subiendo a youtube episodio a episodio y es hilarante: https://t.co/NCSnYOoNim pic.twitter.com/Flr5sRIjWD — Horror Losers (@horrorlosers) April 5, 2021

Esta bizarra versión rusa le puede venir bien a los fanáticos del universo Tolkien mientras esperan la llegada de la adaptación que desarrolla Amazon Prime Video junto al director J. A. Bayona. La historia está ambientada durante la Segunda Edad, miles de años antes de los eventos ocurridos en El Hobbit y la trilogía que dirigió Jackson. Sus personajes, algunos nuevos y otros conocidos como Galadriel (Morfydd Clark), deberán enfrentarse al resurgimiento del mal en la Tierra Media.