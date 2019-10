"Me pareció muy patético ver a cinco minas pasándose el teléfono. Mirá si cinco tipos están mirando las tetas de una mina así. Les tienen que levantar el programa", dijo la esposa de Luciano Castro

Quien la ligó y le dio para que tenga fue Pampita,que desde su programa Pampita Online en Net TV bromeó con las fotos de Luciano Castro: "Epa!!! No sabíamos de estos encantos". Sabrina Rojas le contestó con cierta furia por tratarse de una colega y porque si hay alguien que sufrió en carne propia el acoso de las redes sociales es la misma conductora: "Me pareció muy patético ver a cinco minas pasándose el teléfono. Mirá si cinco tipos están mirando las tetas de una mina así. Les tienen que levantar el programa. No es en contra de ella, es para que reflexionen todos en los medios".