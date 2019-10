Antes de arrancar con la nota, Rojas explicó su presencia porque quien debe dar explicaciones es el galán de Pequeña Victoria (Telefé): "Quiero aclarar por qué estoy yo y no Luciano. Porque somos un equipo y yo me muevo mejor que él en los medios. Él es más torpe, se enoja rápido y yo me muevo mejor. Las fotos no son mías, pero yo también soy parte de esto".

Más allá de la primera reacción de la humorada, tanto Rojas como Castro consideran que "la filtración de las fotos es un delito que atenta contra la privacidad. Nosotros pudimos sortear el tema, quiero decir, que no nos paralizó, pero hay gente que esto no lo supera y se puede quitar la vida. Nosotros hicimos vida normal con los chicos el fin de semana, fuimos al cine y las miradas suspicaces estaban a nuestro alrededor, no lo voy a negar y te incomodan".

Sobre las fotos en cuestión, Rojas señaló que sabía de su existencia: "se las sacó durante el verano y las compartió por vía privada en la cuenta de Instagram con otra persona. No fue conmigo, nosotros estábamos separados aunque vivíamos bajo el mismo techo. Dormíamos en habitaciones separadas. Cuando pasó la tormenta blanqueamos todo lo que hicimos. Él se bancó lo mío también, sino sería un machirulo".

A su vez, Rojas reconoció que cuando vio por primera vez las fotos en el verano pasado "entré en shock. Yo le dije a Luciano, ¡ojo que con las redes sociales es un mundo nuevo, incluso podés llegar a prostituirte. En el verano él cerró sus redes sociales por un problema de hackeo que sufrimos, pero nunca cambió la clave".

La modelo y actriz insistió que. "estuvimos separados casi tres meses, y cada uno hizo lo que quiso. Evidentemente, yo me moví con gente más confiable. Yo también me entretuve. Cada uno lo vivió como quiso. Blanqueamos lo que habíamos hecho cada uno por su lado. Me contó que se había sacado unas fotos en Instagram.Le dije ´sos boludo´. Tenía cero confianza con la mujer. Tenemos el historial de las personas con las que Luciano habló y tenemos indicadores. Él no borró nada. Está todo. Cuando me mostró lo que había hecho dije ´nos van a exponer´. Claro que me enojé".

Rojas afirmó que no se siente sorprendida por "la mala jugada" que le hicieron a su marido: "Era obvio que no lo iban a cuidar. Es un pibe que no hizo más que vivir su libertad como quiso. Estamos haciendo acciones civiles y penales para que se baje el material y llegar a las responsables".

Y remató: "Luciano está dolido por cómo nos expusieron a nosotros, a nuestros hijos y a mí. Espero que haya aprendido a manejarse. Desde el instante que nos reconciliamos, le estoy manejando las redes de nuevo".