El jueves cayó ante ¿Quién Quiere Ser Millonario? (Telefé) y bajó 4 puntos. Santiago Del Moro quedó primero con 13,6 puntos con la historia de un mecánico de La Plata desocupado que ganó medio millón de pesos y cuyo dinero invertirá en un taller. “Estaba mal, de rodillas. Uno tiene responsabilidades, deudas. Nunca me había pasado, nunca había salido a pedir trabajo, me venían siempre a buscar. Empecé a mandar currículums, pero la gente ya te empieza a decir que ya estás viejo, y yo no me siento así, tengo 45, pero te hacen sentir mal”, contó el participante Diego Cabiedes.

Se puede afirmar que el repunte de Del Moro podía ser un hecho esperado, el gran empujón lo dió la investigadora del Conicet, Marina Simian, que el martes ganó el medio millón para seguir con el estudio para la cura del cáncer de mama con su equipo. Ella luego fue noticia de primera plana al reactivar el debate del rol del Estado al depositar “a cuentagotas” el presupuesto para investigación.

Del Moro arrancó el 8 de abril con 12 puntos y se ubicaba, alternativamente, entre el tercero o cuarto puesto en las mediciones. Es la carta que se juega Telefé para defender la noche ante el bloque de la exitosa tira Argentina, Tierra de Amor y Venganza y Showmatch. La primera semana de Tinelli (el 29 de abril pasado) le dio excelentes resultados a la emisora de Constitución.

Se sabe que en la segunda semana Showmatch baha un poco en materia de rating y en las noches del lunes y martes Showmatch le ganaba a Del Moro por décimas y recién el jueves pudo tomar la delantera frente al formato Genios de la Argentina. El jueves pasado había debutado con 14,7 y el viernes pasado 14,4. Ayer Genios bajó a los 10,3 puntos.

Y no alcanzaron las emociones de Marcelo Tinelli al escuchar cantar a un pampeano de 12 años o a un padre que contó con sus dos hijos el tema de Queen, Somebody To Love. Pero a la hora del rating no contribuyó para remontar la audiencia. Estos números enciendieron el alerta y Tinelli ya estudia estrategias para remontar los números de audiencia.

En Telefé, tal como adelantó este diario, ya evalúan alargar un poco más ¿Quien Quiere Ser millonario?. Podría durar una hora y media. Al regreso de las vacaciones en familia a Nueva York, Del Moro arrancaría con la nueva modalidad para ganarle a Bailando por un Sueño. La guerra recién empieza.