Morena Rial habló del maltrato de su madre: "Nos retaba todo el día"

Durante años Rial contó el "calvario" por el que ellas pasaron y ahora es la propia Morena la que rompió el silencio y dijo su verdad. Durante su paso por Cortá por Lozano, el ciclo que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe, fue Tamara Pettinato, una de las panelistas del programa, quien le preguntó: "Me gustaría saber qué cosas harías con Francesco igual a la crianza que recibiste, y cuáles tratarías de no repetir", indagó la hija del ex Sumo.

"Trato de no repetir casi nada. Era como todo castigo. O sea, Silvia era totalmente lo negativo de una madre", se sinceró. "Mi papá trabajaba mucho, estaba los fines de semana cuando nos acompañaba a hockey, pero no es que estaba toda la semana presente. Él tenía mucho trabajo, se iba a las 7 de la mañana y volvía a las 8 de la noche, pero cuando estaba, era presente. Ella no. Era castigo, no nos dejaba ver la tele, no nos dejaba ir a cumpleaños, no nos dejaba hacer nada", subrayó.

Morena contó que la convivencia era un sufrimiento ya que Rial estaba muy poco con ellas quienes sufrían los castigos de su madre. "Nos retaba todo el día y cuando llegaba mi papá nos amenazaba con que si decíamos algo al otro día iba a ser peor. Entonces, estábamos calladitas", dijo.

En el final contó cómo fue el último encuentro hace dos años: "Yo por vos no siento nada", le dije. Se puso toda nerviosa, llamó al mozo para pedir la cuenta, me dio las fotos y no la vi más. No sé nada de ella, tampoco quiero saber nada", concluyó.

ADEMÁS:

Sergio Denis: se cumplen dos meses del accidente en Tucumán

Santiago del Moro le ganó por primera vez a Tinelli