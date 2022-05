Se casan Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Se tratará de una ceremonia íntima, a la cual concurrirán sólo un pequeño grupo de familiares y amigos íntimos, que luego se juntarán a brindar en un lugar que no trascendió. No habrá megafiesta ni invitados famosos.

El sorpresivo casamiento entre la hija del Diez y el exdelantero de Boca llega acompañado de polémicas declaraciones de dos de las exparejas del futuro esposo. En ambos casos, las denuncias públicas tienen que ver con el incumplimiento de las cuotas alimentarias y la falta de contacto con los hijos que tuvieron.

Por un lado Ana Oertlinger, madre de Gianluca, su primer hijo, se manifestó con varios tweets. En ellos hace clara referencia en forma irónica, y no tanto, al vocalista de la banda de rock Barrio Viejo.

“Me dicen por cucaracha (yo estoy bloqueada) que el que canta ‘De frente’ cerró y no volvió a abrir todos los comentarios de IG en sus fotos. Eso sin tener en cuenta que manda a la hermana a hacer los trabajos sucios por él. Es un chiste este muchacho. ¡Qué payaso!”, escribió.

Por otra parte, Elena Braccini, otra de sus exparejas y madre de Victoria y María Helena, emitió un duro comunicado en Instagram donde relata (en italiano, su lengua) sus desventuras judiciales por el total abandono de Daniel Osvaldo para con sus obligaciones parentales.

"Ayer pasé 6 horas en el juzgado por la causa penal. Esta historia lleva más de 10 años. Lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos olvidarnos de las emocionales. Pero a quién le importa, vive al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada. Intenta ser una estrella de rock. Para continuar con el extenso relato "Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, recientemente fallecido. ¿Creés que tiene tiempo para pensar o para llamar o para escribir a sus hijas? Entre otras cosas, estamos en una era en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp se podrían escuchar todos los días. Pero él, no, no tiene tiempo".

Hace pocos días (más precisamente el 22 de abril), Oertlinger, le dedicó a Osvaldo un mensaje en Twitter que puede definir claramente cómo está la relación “SOS una gran MIERDA. Hacele la cruz a tu hijo. Te vas a morir solo. Fracasado. NO SERVÍS PARA NADA. Y espérame, porque esta te la cobro yo”.

A propósito ¿Qué opinará de todo esto Jimena Barón, última ex y madre de su hijo Morrison? Por ahora, sólo silencio.