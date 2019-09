Esta batalla también tiene enfrentado a los dos abogados. De un lado Juan Manuel Dragani, letrado de Nannis, y del otro Fernando Burlando quien defiende a Cani. El viernes coincidieron en un evento y fueron encontrados por la prensa. Los abogados quedaron cara a cara y el primero en hablar fue Dragani quien le reprochó a Burlando: "Mariana estuvo esperando para intentar llegar a una conciliación. No fue posible y vamos a avanzar en sede judicial. Queremos todo el patrimonio arriba de la mesa".

En tanto Burlando respondió: "La cuenta la pueden manejar de manera conjunta. Y me parece que muy pocos jugadores de fútbol pueden llegar a contar con el patrimonio que pretende Mariana Nannis. Es un jugador que ha dejado el fútbol".

En un momento del diálogo la charla se puso picante cuando Burlando, muy rápido, intentó sacarle de eje a su colega. "Acá lo único que interesa es la plata. Y no se ponga nervioso abogado a la hora de hablar de plata, por favor. El número que maneja Mariana no entra en la cabeza de nadie, es una locura lo que quiere", le dijo. "No, de ninguna manera, eso es lo que ustedes quieren hacer creer, Mariana solo quiere lo que le corresponde y nosotros sabemos y tenemos muy en claro cuanto es. Así que no vamos a cambiar en nada nuestro pedido", dijo.

Y en esa pelea quienes están en el medio son los hijos. Alex ya se la jugó y dijo estar con su madre, pero Charlotte se mantiene al margen. En una entrevista, cuando la consultaron si se encontraría con su padre, si es que mañana se presenta en la sede judicial, Charlotte fue terminante y muy clara. "Y sí, obvio, es mi papá. A mi mamá también la veo", expresó cuando Maite Peñoñori le consultó por la relación que tienen. Sobre su hermano Alex Caniggia dijo lo siguiente: "Nos llevamos bien, somos hermanos, familia y no nos vamos a pelear por las pavadas que digan". Aunque reconoció que, en su momento, lo retó: "Yo le dije ‘Boludo’, pero de buena onda. Yo nunca me refiero a mi familia malamente".

Novedades fuertes se vienen en el conflicto de los Caniggia. Tanto Mariana como Claudio jugarán sus cartas y será la Justicia la que decida como sigue esto.

