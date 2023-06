Se mudaron juntos a Capital Federal (en el mismo edificio, pero en departamentos separados) para consolidar sus carreras artísticas y hasta compartieron un romántico viaje al Caribe. Además, consiguieron un lugar en la lista de convocados para el Bailando 2023 que saldrá por la pantalla de América.

PC4XU5SKIBA6BPE54FR6JN67TQ.jpg Los exparticipantes de Gran Hermano 2022 hablaron sobre su ruptura.

Sin embargo, la relación llegó a su fin. La correntina usó sus redes para hacer el anuncio: “Hola, queríamos contarles que con Ale hemos decidido terminar nuestra relación. Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”.

“No se dejen engañar con boludeces, jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí, lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas que sanar, una locura tener que salir a aclarar esto. No voy a dar notas, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora, por favor no insistan, ahora no estoy bien. Agradezco el cariño de la gente y sé que voy a estar bien”, concluyó la influencer, que viajó a Corrientes a recluirse con su familia.

FyoDSlMWcAANEQt.jpg La correntina usó sus redes para hacer el anuncio.

Por su parte, “Conejo” fue quien dio el primer paso para anunciar la separación, quebrado hasta las lágrimas: "Teníamos formas distintas de pensar. Coti decidió tomarse unos días con la familia y me pareció perfecto. No quiere decir que se haya terminado todo. Ojalá que podamos tener una charla, hace dos semanas que no la veo y la extraño un montón".

"La necesito mucho, pero también soy consciente de que si uno la está pasando mal o está llevando una relación que necesita ese aire, mejor en este tiempo que se juntó con su familia”, expresó en su transmisión por Twitch.