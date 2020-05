Los rumores de crisis entre ambos venían circulando desde hacía semanas. Es que el cierre de las fronteras internacionales los había dejado aislados a él, en su Colombia natal, y a ella en la Argentina. Y, obviamente, la situación se hacía difícil para los dos. Si bien los dos subieron a sus cuentas en las redes sociales el mismo mensaje para comunicar el fin de la relación, ni el colombiano ni Tini habían hablando tras su ruptura.

Pero en una entrevista para la versión española de Elle, Sebastián se refirió con cariño a lo que significó la argentina en su vida, aunque no pareció dejar la puerta abierta para una reconciliación. "Siempre se lo he dicho a ella y siempre lo diré. Gracias a ella he aprendido a cuidarme un poco más. Y eso lo es todo. Tomaba tantas decisiones por el artista que a veces olvidaba al ser humano que también soy", aseguró Yatra en la edición de junio de la revista, al ser consultado sobre lo que le dejó su noviazgo de más de un año con Tini.

Y es que, aunque ella ya lo bloqueó de sus redes sociales, él parece guardar un buen recuerdo de lo que fue la pareja.

En la entrevista también el cantante habló de los meses que lleva de confinamiento en su casa de Medellín debido a la pandemia del coronavirus y que, obviamente, también influyó en el final de su relación con Stoessel. Y aseguró: "Este período de pausa ha sido una oportunidad para reflexionar sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, para renacer también como sociedad".

Y cuando le preguntaron por lo que piensa hacer cuando todo esto pase, Yatra no dudó y dijo: "Lo primero que me gustaría hacer cuando esto acabe es abrazarlos y verlos a todos. Recorrer el mundo con mi música. En mi lista de prioridades, la número uno es salir de gira a España. De hecho, así está planeado ya. Que eso se pueda dar es lo que me llena ahora de ilusión. Más adelante, en septiembre, la idea es participar con Enrique Iglesias y Ricky Martin en un tour por distintas ciudades de Estados Unidos ", aseguró Yatra. Pero no volvió a hacer referencia ni a Tini, ni a ninguna otra mujer.

