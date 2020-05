Tras el cruce con Jorge Rial: ¿Marcela Tauro se aleja de Intrusos?

Frente a este interrogante, Paparazzi se acercó a la periodista y le consultó cuándo sería su regreso al programa de espectáculos. Y la respuesta de Tauro, solo aportó incertidumbre: “Yo estoy bien, trabajando. Todavía no hablé con Jorge. ¿Si vuelvo el lunes al programa? Eso lo tengo que hablar con el canal. Me estoy yendo antes de la radio porque tengo que ir al médico. Cuídense”.

Más tarde, Ángel De Brito amplió información acerca del entredicho entre dos históricos de Intrusos. “Estaba estipulado que sea el día de la reincorporación de Débora D'Amato. Que vuelva no le importó a nadie, no lo digo despectivamente, pero sí que desaparezca la que discute. Hablé con la gente de América, con los directivos, y me confirman que eso es cierto”, aseguró el conductor en El Espectador.

Pero el tema, según De Brito, no terminó en las diferencias expuestas al aire: “La gente de América me dijo que después de la discusión, fueron al corte, siguieron hablando del tema. La discusión fue más caliente porque ella se sintió desautorizada por Jorge y un desprecio por su información, además del toreo por saber quién era el que le contaba”.

Y cerró: “En el corte, siguió la discusión y dijo que renunciaba. 'Renuncio al programa', dijo, vieron que Tauro es chispita y calentona. Eso fue lo último que se supo, se fue a la casa y no se habló más del tema. Hay que ver qué pasa ahora”.

ADEMÁS:

Escándalo: Rodrigo Lussich describió los maltratos de Chiche Gelblung

Alfano reveló que mantuvo un triángulo amoroso con Matías Alé y Jorge Ibáñez