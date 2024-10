Silvina Escudero rompió el silencio y habló del distanciamiento con su hermana Vanina

En este contexto, dado que actualmente las hermanas escudero están distanciadas, Marcelo Polino mencionó: “Parece que la piedra de discordia son las bikinis que les trajo. Porque con la hermana habían ideado juntas el proyecto y después se dividió la empresa….”.

Silvina contó que al principio del año empezaron a trabajar juntas en varios proyectos, pero después cada una tomó su camino. “Empezamos con las bikinis, streaming, teatro… y en mayo o junio nos separamos y cada una hizo sus cosas”, explicó. Mientras Marcelo Polino hacía sus clásicos comentarios, ella habló sobre cómo fueron estos meses tras esa separación laboral.

Por otro lado, Escudero agregó: "Cada una empezó con lo suyo, ella siguió con una cosa y yo con otra. Onda hay, yo con mi hermana laburé toda mi vida y siempre fue mi mejor amiga, la tengo tatuada en mi piel. Pasa en las mejores familias, tampoco se puede tapar el sol con la mano. Ojalá pase pronto la tormenta, es algo que me pone triste, me desencaja, entiendo que me pregunten, pero no sé qué contestar y no quiero decir nada de lugar".

Para cerrar, la bailarina y conductora afirmó: "Ella decidió en mayo abrirse de este negocio y seguir con otro. Yo diría que la tachemos del family day. La amo, es mi hermana y ojalá pase pronto y no se peleen tanto los hermanos".