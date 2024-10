Jimena Barón lució su lomazo en colaless en el Caribe: "Ameritaba c..."

En el paradisíaco lugar del Caribe siguió haciendo de las suyas y compartió una serie de fotos muy sensuales desde su cuenta de Instagram, para el deleite de sus fans.

Esta vez, eligió una microbikini mixta, uno de sus caprichos de moda favoritos. El corpiño, por un lado, es de formato triangular con base fucsia y estampado animal print de cebra en negro. La bombacha, en tanto, es negra lisa y de moldería colaless.

image.png

Además, se mostró con el pelo al viento y sumó gafas oscuras. “Culo, ameritaba”, escribió en el pie de foto que compartió con sus seguidores.

Y agregó: "Mamá llegó a la isla vestida de tampón y terminó posando hot en la palmera. Mi hermana, la más buena. Mi hijo prefirió soltarse de manos en alta mar y clavarse un sanguche. Se le voló el jamón. La plancha en familia, mi nueva pasión".

Como era de prever, sus fieles seguidores pasaron por el posteo para llenarla de likes y de comentarios con buena onda. “Única siempre”, “Esta familia aventurera me encanta” y “Qué hermosa que estás” son solo algunos de los elogios que recibió. Pampita también usó la sección de comentarios para dejarle emojis de llamas de fuego.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de J MENA (@jmena)

La noticia de Jimena Barón que emocionó a su madre

Jimena Barón durante sus preparativos para su viaje a Disney World y compartió la sorpresa familiar en redes sociales.

La intérprete explicó que la travesía es el sueño de su madre, por tanto el recorrido será familiar e iniciará en cuanto su hijo, “Momo” -Morrison-, se recupere de paperas y concluya su reposo.

“Está bien, con ibuprofeno que ya le hizo efecto y no tiene más hinchado ni dolor”, explicó Barón, tras ser preguntada sobre el estado de salud de Morrison y agregó: “Por preocupación a contagio, lo encerraron una semana. Estamos separando los legos por color, con leves ganas de tirarme por la terraza”, ironizó.

En esta línea, la actriz explicó: “Teníamos un viaje hoy que, como buen pisciano, se sintió muy culpable de que no podamos ir y me pidió por favor que vayamos igual sin él. Por supuesto que no es una opción”.

image.png

“Mi vida es más linda cuando son felices los otros y no tanto yo. Por ende, me voy a llevar a mi vieja a que conozca Disney”, reveló “La Cobra” y, seguido al posteo, compartió un audio de su mamá mientras cantaba “I love you baby”, en modo de celebración. Frente a esto, la intérprete remarcó: “Algo me dice que este viaje va a ser medio llanto y emoción”.

La noticia interpeló a su madre y a su hermana porque en Miami viven las tías y primas de Jimena, según reveló en su instagram: “Mi vieja no viaja a verlas desde hace casi 10 años. Por su puesto que les sequé las bolas y logré que vengan a Disney también”, concluyó.