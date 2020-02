Es que en aquella ocasión, el conductor compartió unas imágenes de la actriz en ese destino turístico y las acompañó con un mensaje que rezaba: "¡pero hasta hace un par de meses no podía pagar las expensas!".

Por eso, algunas semanas más tarde, la hija de Moria Casán explicó -en diálogo con Confrontados- que no iba a hablar de Feinmann porque "no lo conozco a ese señor, nunca hablé con él, no me conoce a mí. Además, habló de una noticia vieja con fotos de otro año y la verdad es que no me hace sentir bien que una persona que no conozco, que un señor grande hable de mí".

"Creo que voy a tomar acciones legales porque no quiero que hable de mí. Estoy harta de que alguien que no me conoce me bardée", añadió y remarcó que si bien no le "quita el sueño ni nada pero, realmente, que un señor que no sabe quién soy salga a hablar de mí y tenga que recibir todo el efecto rebote de noticias. Me calumnió, me injurió y quiero que pida disculpas públicas".

Al mismo tiempo que se preguntó "¿cómo puede ser que un hombre grande, una persona que está en los medios se ponga a hablar así? Y no sólo de mí, porque despotrica contra mucha gente".

Cabe recordar que los dichos del periodista se debieron a que durante una entrevista en América, Gala había explicado que a pesar de tener tres trabajos tenia dificultades para llegar a fin de mes. "Llego hasta ahí, pero no puedo ahorrar. Por suerte tengo trabajo; veo a mis hijos dos horas por día y sin embargo, no me alcanza", aseveró.

"Me pasa de pensar lo que le pasará a la gente que realmente tiene que salir a un laburo de doce o quince horas por día, todos los días y no llegamos. Está complicado", había concluido en aquella ocasión la actriz.