Sol Pérez defendió a su novio ante los rumores de infidelidad: "Me quiero casar"

Con el carácter fuerte y contestario que la caracteriza defendió a su novio Guido Mazzoni (un empresario de una cadena de gimnasios) y cortó de cuajo cualquier versión de infidelidad.

Sol aprovechó su programa Tarde pero Temprano (Net TV) para defenderse: "Nosotros nos pusimos de novios el 10 de octubre pasado y este chat es anterior", señaló sobre el mensaje de una mujer que dijo ser la novia de Guido.

Sol insistió: "Todo lo que él hizo para atrás está perfecto, tiene 36 años, no era virgen antes de conocerme. Yo también lo hice y si aparece un chat de alguien que salió conmigo no tiene nada que ver con lo que vivo ahora. Amo a Guido, me quiero casar con él y los dos tenemos un pasado, por suerte".

Una declaración que pasó por alto, ¿Pérez seguirá los mismos pasos que Pampita?.