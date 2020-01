Es que al ser interceptada por varios periodistas que la esperaban en la puerta del teatro Atlas, la ex chica del clima aseguró que no iba a "hablar de nada, no tengo ganas" e insistió en que solo quiere que "se cumplan mis condiciones en el contrato y nada más. Después ya está todo bien".

Aunque terminó llorando a la hora de responder sobre los rumores que indicaban que ella habría pedido no compartir más el escenario con Farro. "Yo no pido esas cosas, solamente quiero que se me dé un buen ambiente de trabajo", indicó y concluyó señalando que pesa "20 kilos de todo lo que bajé de peso. Estaba viendo los comentarios en las redes, subí una foto y hay gente que me pone 'tirale un pedazo de carne'. No lo estoy pasando bien".

