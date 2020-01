Veinte Millones: Sol Pérez y Mónica Farro casi a las piñas en Mar del Plata

"Yo no me voy a pelear con nadie, ella me quiso pegar. Desde noviembre sabía que esto iba a pasar. Fue una situación horrible para todos. La tuvieron que separar para que no me pegue, tengo mucho miedo", relató la ex Chica del Clima. El conflicto del vestido se dio cuando Sol le prestó a la uruguaya uno con brillos para el saludo final de la obra. Al parecer, tras la función, Farro devolvió la prenda expresando que le habría quedado "grande". Pérez sintió que esto era una chicana, ya que ella tiene una contextura más chica que la de su colega. Días después, la bloqueó en Instagram. Al darse cuenta de esto, Mónica decidió resolver el conflicto encarando a Sol, y casi todo termina a las piñas.

Lo cierto es que el conflicto escaló y ayer Marcelo de Bellis, compañero de las chicas, contó en Intrusos: "Sé que algo pasó y sé que ellas no se llevan muy bien, pero veremos que resuelve la producción". Y en ese sentido la propia Sol Pérez pidió una reunión para poner las cosas en orden. "Ya sabemos quién fue la que mandó la noticia de la pelea a la prensa. No está bueno laburar con gente así, no está bueno los conflictos en los ambientes de trabajo, eso era de antes para vender entradas. Estoy esperando que la producción me dé una respuesta. Desde noviembre yo sabía que esto iba a pasar, cuando me dijeron que esta persona iba a ser parte del elenco. Ya deben tener una respuesta para todo esto", añadió Sol, quien anoche se presentó para hacer las funciones.

Ahora habrá que esperar para ver cómo sigue esta guerra ya que Sol amenazó con que si las cosas no se calman, ella se bajaba de la obra: "El incidente fue abajo del escenario, pero ante lo que pasó me parece que se hace muy difícil seguir. Yo jamás le voy a levantar la mano a nadie: te puedo gritar o decir de todo pero nunca jamás me voy a ir a las manos con un compañero o con ninguna persona", contó. Un escándalo típico de verano y esta vez entre dos mujeres de armas tomar.