Ayer Solita habló con Marcelo Polino, en Radio Mitre, y recordó aquellos momentos del Bailando y sobre todo lo que sufrió compartiendo jurado con Moria Casán y Nacha Guevara. “La pasé pésimo con Nacha y Moria. Me pasó de todo“, comenzó diciendo. Sin embargo, la reconocida actriz reveló: “Tengo un hermoso recuerdo, más allá de algún día que me fui llorando. Es un reality y cada uno juega sus fichas“. Al ser consultada por Marcelo Polino sobre si volvería al Bailando expresó que: “Por supuesto, volvería en el caso de que me necesiten“. A pesar de no descartar volver a integrar el programa conducido por Marcelo Tienlli, Solita confesó: “Mi interés ahora es hacer teatro y recuperar mi actriz, que la tuve abandonada tres años“.

ADEMÁS:

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Solita hasta se animó a hacer un análisis de esa convivencia: “es muy positiva la experiencia por lo que pasa con ese programa fuera de la televisión. Iba al colegio de mis nietas y era Gardel. En el jurado, lo que pasó es que Moria Casán y Nacha Guevara se aliaron y yo era el patito feo al lado de esas tremendas mujeres -sobre todo Nacha que es de una perfección incalculable-. Así que muy bien no la pasé. De todo queda un aprendizaje, qué vas a hacer’, expresó.

Enterada de esas declaraciones, quien enseguida salió a contestarle fue Moria Casán. La One le respondió y fiel a su estilo la destrozó: “Solita, Soledad, Sol, promocionate junto a tu compañero de rubro teatral, no me nombres si la pasaste pésimo, no tendrías que haber venido a Intrusos cuando lo conduje y cuando terminó la nota, acercarte y decirme al oído #HiceActing #EsaPsicopateada berreta”, dijo Moria haciendo referencia a que Solita contó eso para promocionar el teatro. Y siguió: “Hacela con otra mami y agradecé que gracias a Nacha Guevara y a mí lograste sobresalir con tu obvia performance de víctima... algo me queda claro #SosMalaActriz #NuncaTeCreíNada #Mové tus zonas oscuras en el psicólogo o psiquiatra y dejá de joder con Nacha Guevara y conmigo hablá de tu presente, dejá de colgarte del último éxito que te hizo sentir mimada...”, disparó.

Una Moria auténtica que saltó apenas se enteró de las palabras de Solita y que seguramente en la semana, en su programa, habrá nuevas respuestas ya que la One insite en que todo es parte de una promoción de la actriz.