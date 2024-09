Survivor: ¿Se avecina una nueva traición?

El problema se originó cuando el joven les planteó a sus compañeros Mauro y Aixa Legarreta, sobre la posibilidad de hablar con Eugenia Propedo. "Prefiero irme antes que tener que hablar con Eugenia" fue la contundente respuesta del empleado administrativo.

En su entrevista individual, Mauro Guarneri explicó su punto de vista "Baltasar es un chico que, si bien está jugando con nosotros, no habla con nadie para crear una estrategia" y agregó "Es muy difícil jugar con él, porque no tiene juego social, es muy malo en el juego social, se pelea con todo el mundo. Tiene contestaciones raras con todos. No es fácil que él vaya a hablarle a alguien y lo escuchen".

Para terminar, el empleado administrativo expuso su estrategia "Simplemente está con nosotros porque necesitamos su voto. Y no me propuso nada. No sé si encontró el Ídolo de inmunidad, yo creo que por ahí lo encontró".

Martina quiere quilombo

En la entrevista a solas, Martina Murillo reveló que -probablemente- no seguirá siendo fiel a su alianza en el próximo Consejo Tribal y prefiere hacer quilombo.

Basándose en que ahora el el juego es individual, la estudiante de periodismo deportivo -de 19 años- piensa hacer su juego, para transformarlo en algo más divertido el reality.