El llamativo posteo de Pampita en medio de su crisis con Roberto García Moritán

En esta oportunidad, Carolina Ardohain subio un posteo donde lució un vestido y subió una canción de Elena Rose llamada “Me lo merezco”. No obstante, y de forma inteligente, los seguidores escucharon el fragmento de la canción que dice de la siguiente manera: “Amor de verdad, me lo merezco, que todo salga bien, me lo merezco”.

Cabe recordar que, tras los rumores de una crisis, el ministro de Desarrollo Económico de CABA emitió un comunicado en sus redes sociales donde confirmaba que no estaban separados y que no había terceros en discordia.

Aseguran que Roberto García Moritán tendría una amante que podría revelar la verdad sobre su relación

Evelyn Von Brocke dio detalles sobre la nueva tercera en discordia, a quien aparentemente ella conoce y a quien llamó "Señorita AS". Según la información de la panelista, la amante de Moritán mantiene una relación con el ministro antes de que él y Pampita contrajeran matrimonio.

“Como ya se estaban casando, era como una despedida, pero se siguieron encontrando y hace dos semanas se vieron nuevamente”, reveló Von Brocke.

A esto le sumó su sorpresa al ver a la pareja junta en la gala de los Martín Fierro y, por esa razón, no intento corroborar su información con el ministro: “Yo dudé de acercarme a preguntarle a Roberto, pero corría el riesgo de que ellos tuvieran una ‘relación abierta’”.

Según informó la periodista, la mujer tiene ganas de hablar porque “está enojada” porque al parecer “se enamoró” del ministro, con quien mantenía encuentros “cada 15 días” que se realizaban cuando él la llamaba. Además, aseguro tener imágenes de la ”Señorita AS" y el marido de Pampita juntos.

“Lo importante es que Robertito habría estado con otra mujer los últimos dos años y medio en encuentros mensuales. Cuando tenía ganas, la llamaba y le pagaba el auto para ir al encuentro a Puerto Madero o a Zona Norte, y eso es una crueldad”, sostuvo. Y agregó: “Eran encuentros de una o dos horas. Eran encuentros para estar juntos y no de charlas eternas, se entiende”.