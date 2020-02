Susana Giménez llevará a juicio al dirigente Raúl Castells

Para que Susana llegue a la instancia de la demanda judicial es porque se sintió fustigada en su honor y no quiere dejar pasar el exabrupto del dirigente piquetero. En a marcha en cuestión señaló. "‘El MIJ marcha al Ministerio de Agricultura a reclamar semillas, gallinas ponedoras y pollos bebes en repudio a la tarada de Susana Giménez, a la prostituta oficial de la Argentina. Hace medio siglo que se cree que puede insultar a 20 millones de trabajadores ocupados y desocupados".

Para Susana esa frase colmó su paciencia y superó lo que ella está dispuesta a tolerar. A raíz de sus polémicas declaraciones en Punta del Este cuando la rubia dijo "Qué dejen de hablar de la pobreza, y si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero", se ganó el repudio generalizado en la redes sociales y en los medios de comunicación. Castells se prendió a ese rechazo.

No es la primera vez que la conductora está envuelta en una polémica relacionada con el mundo social, pero sí es la primera vez que accionará en la justicia. Según contó ayer en el ciclo Los Angeles de la Mañana (El Trece) Karina Iavícoli, "Susana sabe que no todos están de acuerdo con sus dichos, y está acostumbrada a que le peguen, pero no va a soportar que la agravien e insulten como lo hizo el dirigente social Raúl Castells".

Susana está vacacionando en Estados Unidos y antes de irse ordenó a Burlando que inicie las acciones legales para salvaguardar su honor.