El percanse hogareño de Susana Giménez: ¿Qué le pasó?

“Estamos en una situación de emergencia total”, se le escucha decir a la diva. La conductora empieza a compartir su "drama" mientras intenta "acomodarse" el cabello. Porque más allá del mal momento hogareño, buscó respetar su estilo súper coqueto, considerando que estaba lookeada de "entre casa" pero, claro, con marcas de primera línea.

Mientras su personal intentaba encender la estufa a leña para calefaccionar el lugar y hacerle frente a las bajas temperaturas locales, Giménez relató con comicidad su velada, sin electricidad. “Menos mal que había muchas velas en la casa...”, dijo la conductora. “No sé si nos da para bordar, tejer, leer...”, bromeó.

Las imágenes donde Susana comparte su mal momento rápidamente se volvieron virales tras ser publicadas en su cuenta oficial de Instagram en donde cosechó 3, 5 millones de seguidores. Y como sucede cada vez que la presentadora hace algún posteo de su vida cotidiana, la publicación de Giménez se llenó de comentarios y de memes, entre los que más se destacaron... “Su, sos una genia. Se pueden hacer muchas cosas sin la luz”; “Comprate un generador, Su”; “Disfrutá de tu bello hogar. Con velas está más linda”.

¿SUSANA VUELVE A LA TELE?

"Hay algunas cosas (para hacer en la pantalla chica)… Vamos a hacer algunas cosas, pero no el programa de siempre. No voy a contar ahora, no me van a sacar nada. Voy a hacer algo, con algunos invitados…", respondió Susana, ante la consulta de los cronistas, que quisieron conocer sobre su futuro en la tevé, para el segundo semestre de este 2025.

"Con Yankelevich (Gustavo, una de las grandes "cabezas" de Telefe) me veo todo el tiempo porque vive en Punta del Este y comemos mucho juntos. De la televisión no hablé, sino de teatro que no voy a hacer. Ya está, estoy cansada, quiero viajar, ver el partido de Messi…”, contó Giménez, dejando en claro que, p