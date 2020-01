Thelma Fardin confirmó que podría estar en el Bailando por un Sueño

Pero también dijo que tiene otras ofertas laborales y la más fuerte que recibió es la de ser parte del Bailando. "¡Es cierto! Mi representante está con el tema, aunque todavía no me senté a pensarlo. Me encanta bailar. No soy sólo una actriz y punto: hay otras cosas que se ponen en juego", aseguró Thelma al ser consultada sobre la posibilidad de ser parte del certamen de ShowMatch.

Sin embargo, la joven quiere mantenerse firme en su búsqueda por consolidar su carrera, lejos de la fuerte denuncia que la puso en los titulares. "La responsabilidad que siento por el rol social que ocupo es con todo. Además, hace años que no veo el programa. Se que después de mi denuncia a Juan Darthés, Mery del Cerro hizo su denuncia pública en el Bailando y que Griselda Siciliani participó", destacó.

Esta es la primera gran noticia que recibe ella. Es que en el último año, no siempre tuvo la oportunidad de elegir propuestas de trabajo. De hecho, en una entrevista, Fardin había reconocido que no la llamaban de los castings y que hasta se había atrasado con un pago del alquiler de su casa.

"¿Quién me va a contratar como actriz? No pude pagar el alquiler este mes. Yo laburo con gente que me apoya. A mí ya no me mueve la aguja si 700 mil personas no me creen", había dicho, hace un tiempo.

Y con su queja se hizo escuchar ya que logró conseguir trabajo como actriz en la obra de teatro Nahuelito. Por otro lado, y más allá de que está feliz con la propuesta para ser parte del programa que conduce Marcelo Tinelli, la ex Patito Feo aseguró que sueña con tener una chance en el plano internacional. "Tengo muchas ganas de armar una carrera artística hacia afuera. Hace poco me llamaron de una serie internacional que se filmaría en México", reveló.