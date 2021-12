Una ex Gran Hermano denunció a Fabián Gianola por acoso

La denunciante es Griselda Sánchez, quien fue participante de la edición 2007 del reality "Gran Hermano", y quien tiempo después fue compañera de Gianola en el ciclo "Bien tarde" de Telefe.

Representada por el abogado Mauro Baudry, Sánchez hizo su presentación en la Justicia por hechos que -según su relato- habrían ocurrido ese mismo año.

"Fue un calvario, yo tenía mucha ilusión de trabajar con Fabián. Lo admiraba, no lo conocía pero me gustaba su trabajo", recordó la actriz quien fue invitada a hacer un personaje en Bien Tarde, un programa que iba la 1 de la madrugada.

"La verdad es que no tardó nada en el toqueteo, era todo muy raro" al tiempo que aseguró que la besaba en la comisura del labio o que "pasaba por un pasillito y te apoyaba".

"Terminé de confirmar que era abusivo y era un acosador fue cuando me empezó a llamar a su camarín a pasar la letra y estaba en ropa interior, con las piernas abiertas", relató Sánchez en diálogo con América TV.

"Yo no lo soportaba así que comencé a llegar sobre la hora maquillada, peinada y cambiada para no pasar por eso y no perder el trabajo", afirmó la mendocina, a la vez que dijo que "yo era madre soltera pero me sentía entre la espada y la pared".

Por último aseguró que lo que la alentó a hacer la denuncia fue "cuando vi el video de este canalla, haciéndose el hombre más bueno del mundo, haciéndose la víctima".