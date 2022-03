Verónica Perdomo está embarazada de siete meses

En el 2009 Verónica tuvo un ACV que le podría haber costado la vida. La actriz vivió años muy difíciles en donde tuvo que aprender nuevamente a comer, a hablar y demás.

“Me ponían aire a presión para que las cuerdas vocales empezaran a vibrar porque estaban resecas. El dolor cuando pasaba el aire… Era como un fuego. Hasta llegué a pensar en la alternativa de no volver a pronunciarme con tal de no tener el dolor. Me quedo muda, no es tan terrible: puedo escuchar. Y si de última no hablo, no me jode”, había contado Perdono tras salir de terrible situación.

Verónica había comenzado a sentirse mal en Chile, donde estaba trabajando. Tenía fiebre y dolor de cabeza pero el médico que la revisó en Santiago le dijo que no era nada. Fue entonces que decidió regresar a la Argentina y fue en el avión donde sufrió el ACV.

Trece años después, la actriz se encuentra celebrando la vida. A sus 44 años, Verónica está embarazada de siete meses y espera gemelos.



El sexo ya está confirmado, Perdomo dará a luz a dos niños.

